В Подмосковье нейросеть продолжает помогать следить за чистотой на остановках

ИИ-проект стартовал в мае 2024 года и за это время уже устранено свыше 3 тыс. фактов мусора, из них более 2,1 — в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект видит мусор и переполненные урны через 652 камеры системы «Безопасный регион». Он в онлайн-режиме анализирует видеопоток и если замечает мусор или переполненную урну, то автоматически формирует задание на уборку, указывая точное место и проблему. Спустя время ИИ проверяет, чтобы все было убрано. Всего под присмотром 656 остановки.

Напоминаем, ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.