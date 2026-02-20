В Подмосковье нейросеть помогла оформить 100 тыс выписок с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года искусственный интеллект помог жителям получить 100 тыс. выписок из домовой книги. Нейросеть проверяет загруженные документы и снижает число ошибок при подаче заявлений, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Выписка из домовой книги — цифровая услуга МФЦ Подмосковья. При подаче онлайн-заявки пользователи загружают скан-копии необходимых документов, которые распознает искусственный интеллект. Корректные файлы система помечает специальной отметкой, а при ошибке заявитель сразу получает уведомление и может заменить документ.

«Благодаря внедрению искусственного интеллекта процедура получения одной из самых популярных услуг стала простой и удобной, минимизировав количество ошибок при оформлении», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Выписку могут получить собственники жилья, граждане, имеющие или ранее имевшие регистрацию в помещении, а также родственники и наследники умершего собственника. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Результат поступает в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.