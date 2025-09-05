В Подмосковье нейросеть помогает получить справки о задолженности по арендной плате

На региональном портале государственных услуг оптимизировали услугу по оформлению справок о задолженности по аренде за землю. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь в услуге работает искусственный интеллект. Он умеет анализировать документы, которые подгружены к онлайн-заявлению: например, доверенность, паспорт или вид на жительство, в том числе и иностранного образца. Если вдруг загружено что-то не то, искусственный интеллект это заметит, и пользователь сможет заменить документ до отправки заявления.

Арендаторы могут заказать справку через региональный портал в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Использование и аренда», либо в сервисе «Личный кабинет арендатора». Срок предоставления услуги — 3 рабочих дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.