В Подмосковье нейросеть помогает получать парковочное разрешение

На региональном портале оптимизировали услугу по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений. Теперь ей могут воспользоваться еще несколько категорий граждан, а процесс получения услуги упростила нейросеть. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Возможность оформить парковочное разрешение онлайн появилась в феврале 2025 года. Тогда услугой могли воспользоваться члены многодетных и приемных семей. Сейчас она стала доступна владельцам электромобилей, покупателям абонементов и резидентам. Кроме того, в услугу внедрили добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы, а также наличие действующего разрешения в реестре», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Получить, внести изменения, продлить или исключить парковочное разрешение могут физические и юридические лица (владельцы абонементов).

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 6 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.