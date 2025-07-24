В Подмосковье нейросеть помогает обеспечить качественное питание в соцучреждениях

Искусственный интеллект помогает следить за качеством еды в 133 социальных учреждениях региона. С начала 2025 года нейросеть помогла устранить 254 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Каждый день сотрудник соцучреждения фотографирует поднос с едой и загружает снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Далее нейросеть анализирует блюда с точностью 96%. Искусственный интеллект моментально выявляет все несоответствия с утвержденным меню. Модераторы проверяют результаты, и если нарушение подтверждено, то ставится задача на его устранение.

Таким образом, с начала года уже проверено 65 тыс. фотографий и устранено 254 нарушения.

Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.