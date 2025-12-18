В Подмосковье нейросеть обнаружила свыше 3 тыс дефектов на дорогах

Мониторинг состояния дорог в Московской области ведется с помощью 40 мобильных комплексов. Оборудование с ИИ‑приложением для анализа изображений установлено на служебном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИИ-система помогает профильным службам быстрее узнавать о проблемах и оперативнее их устранять. Нейросеть уже обнаружила свыше 3 тыс. дефектов, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Во время движения транспортных средств, оборудованных мобильными устройствами с ИИ-приложением, нейросеть анализирует каждый метр дорожного полотна в режиме реального времени. ИИ распознает ямы на дорогах, дефекты полотна, мусор на проезжей части и на обочинах, фиксируя точные координаты и тип дефекта. Собранные данные сразу передаются ответственным исполнителям для оперативного реагирования.

«Это собственная разработка Московской области, основанная на технологии компьютерного зрения», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.