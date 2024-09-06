В Подмосковье не зафиксировали сверхнормативных загрязнений воздуха за неделю

На уходящей неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 19 выездов передвижных экологических лабораторий для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Исследования проводились в городских округах Пушкинский, Королев, Балашиха, Егорьевск, Коломна, Ленинский, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Раменский, Ступино, Чехов, Домодедово, Мытищи, Котельники, Одинцовский, Долгопрудный. Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 54 точках, исследования проведены суммарно по 32 загрязняющим веществам.

Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, сложившиеся в регионе, сверхнормативных загрязнений воздуха не зафиксировано. Лишь в некоторых округах концентрации оксида углерода приближались к 0,6 ПДК, что связано с интенсивным движением транспорта в штилевую погоду.

Содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДК. Выезды мобильных лабораторий в городские округа продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.