В Подмосковье не выявили превышений ПДК в шести округах

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в шести округах Подмосковья по обращениям жителей. Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты провели выезды в Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Павлово-Посадский, Богородский и Раменский округа. В Павлово-Посадский и Богородский округа лаборатории направлялись дважды для получения более полной картины.

«Лаборатории „Мособлэкомониторинга“ работали в шести округах. В последние два муниципалитета специалисты выезжали повторно. Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам анализа превышений гигиенических нормативов на момент отбора проб не выявлено. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 ПДКм.р.

До конца недели мобильные лаборатории продолжат работу в Солнечногорске, Коломне, Красногорске, Лобне, Луховицах, Люберцах, Балашихе, Егорьевске, Домодедове и Талдомском округе. Специалисты проверят не только атмосферный воздух, но и качество воды в поверхностных водных объектах.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.