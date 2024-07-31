В Подмосковье названы самые популярные санатории для отдыха льготников

Ежегодно в Московской области бесплатными путевками в санаторий обеспечиваются свыше 30 тысяч федеральных и региональных льготников, инвалидов и детей-инвалидов с сопровождающими, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В этом году более 15 тысяч льготников воспользовались возможностью бесплатного отдыха в санатории. Наиболее востребованы санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Для удобства жителей, путевка в санаторий полностью оцифрована, что позволило избежать лишней бумажной волокиты и вместе с бесплатной путевкой получить электронные талоны на проезд или компенсация проезда», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметили в ведомстве, чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, в то время как дети-инвалиды отправляются в санаторий «Славутич» в Крыму.

В этом году еще один санаторий стал доступен для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга. Теперь они смогут пройти лечение в санатории «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее им были доступны только санаторий им. Бурденко в республике Крым и санаторий «Анапа» Краснодарского края.

Распределение путевок жителям происходит в автоматическом режиме в зависимости от заболевания.

Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — уточнил Воробьев.