В Подмосковье названы имена лучших наставников года

В четверг в Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального (финального) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятие собрало лучших педагогов дополнительного образования региона — финалистов, чьи профессиональные достижения и самоотдача стали примером для коллег по всей стране.

«Конкурс „Сердце отдаю детям“ — это не просто проверка мастерства, это признание таланта, самоотдачи и любви к своему делу. В этом году участниками конкурса стали 485 педагогов из 50 муниципалитетов, это на 21,6% больше, чем годом ранее. За выход в региональный (финальный) этап конкурса боролись 174 конкурсанта», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам конкурсных испытаний были определены победители в 9 профессиональных номинациях.

Лучшим педагогом дополнительного образования по технической направленности стала Татьяна Малышева из Клина, по туристско-краеведческой — Наталия Ворожайкина из Луховиц, по социально-гуманитарной направленности Оксана Коняхина из Коломны, по физкультурно-спортивной направленности Николай Мутыгуллин из Солнечногорска.

Лучшим педагогом, работающим с детьми с ОВЗ и инвалидностью признана Ольга Новикова из Истры. Татьяна Обухова из Красногорска получила награду в номинации «Профессиональный дебют». В номинации «Наставничество в дополнительном образовании» победила Светлана Кузичкина из Красногорска.

Абсолютным победителем конкурса стала Мирослава Ведерникова — педагог дополнительного образования Гимназии № 10 муниципального округа Луховицы, также одержавшая победу в номинации по естественнонаучной направленности.

Все победители регионального (финального) этапа будут представлять Московскую область в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2025».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.