В Подмосковье назвали топ популярных онлайн-услуг для бизнеса

Оформление разрешения деятельности такси стала самой популярной услугой среди представителей бизнеса Московской области. С начала года за услугой обратились более 43 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Сегодня на региональном портале госуслуг для бизнеса доступно более 160 услуг и сервисов. Преимущество цифровых услуг — удобство и что их можно получить с любого гаджета. Сейчас бизнес может смело переходить на электронные сервисы. Это не просто тренд, а реальная возможность упростить многие процессы и повысить эффективность работы», — поделилась первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Одной из самых востребованных услуг среди бизнеса является выдача ордеров на право производства земляных работ (20,8 тыс. обращений). Третьей стала услуга по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям (20,3 тыс. обращений). Также среди самых популярных бизнес-услуг в 2024 году — согласование установки средства размещения информации (15,8 тыс. обращений), выдача разрешения на размещение объектов (14,3 тыс. обращений).

С начала года к порталу госуслуг Подмосковья присоединились более 160 тыс. представителей бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.