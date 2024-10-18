В Подмосковье назвали топ-5 обращений в контакт-центр МФЦ

В МФЦ Московской области рассказали о самых популярных вопросах, которые поступают от жителей региона на телефон горячей линии 122 (доб. 3), сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чаще всего на нашу горячую линию звонят, чтобы узнать о готовности результата по услуге. На втором месте — запись в МФЦ, на третьем — вопросы по регистрации права на объекты недвижимости и кадастровому учету. Всего же в этом году в контакт-центр поступило свыше 630 тысяч звонков», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

На четвертом и пятом местах расположились вопросы по режиму работы отделений многофункциональных центров и регистрации по месту жительства.

В учреждении также напомнили, что узнать результат оказания услуги и записаться на прием в МФЦ можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на платформе и в мобильном приложении «Добродел», а также через чат-бот МФЦ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.