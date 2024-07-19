В Подмосковье назвали топ-3 Дворцов культуры для регистрации браков

Торжественная регистрация брака на территории подмосковных Дворцов культуры может стать очень красивым и статусным событием. Порядка 60 браков заключено в подмосковных Дворцах культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Среди топовых площадок по данному направлению можно выделить Дворец культуры им. Калинина в Королеве, «Дубровицы» в Подольске и Центральный дворец культуры в Щелкове», — рассказали в министерстве социального развития Московской области.

Большая часть Дворцов культуры активно облагораживается и ремонтируется. Внутри многие из них, действительно, напоминают дворцы и имеют необычные интерьеры.

В выборе локации для торжественной регистрации брака вам поможет наш портал wedding.mosreg.ru.

Также на портале можно подать заявление, заняв удобную дату и время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.