В Подмосковье назвали самые востребованные госуслуги недели

Жители Подмосковья на прошедшей неделе чаще всего обращались на региональный портал госуслуг за выпиской из домовой книги — более 19,1 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получение выписки из домовой книги стало самой востребованной услугой на портале госуслуг Московской области за прошедшую неделю. Жители воспользовались ею более 19,1 тыс. раз. Всего на портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса.

Второе место заняла услуга «Запись в кружки и секции» — более 15,8 тыс. заявлений. На третьем месте — выдача и замена социальных карт жителя МО: свыше 9,1 тыс. заявок.

В пятерку также вошли услуга «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»» — более 6,8 тыс. заявлений — и присвоение адреса — более 5,2 тыс. заявок.

Электронные услуги можно получать и в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужна подтвержденная учетная запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.