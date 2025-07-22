В Подмосковье назвали самые популярные имена детей этого лета

В министерстве социального развития Московской области поделились интересной информацией о том, какие имена выбирали родители для своих новорожденных летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен», — уточнили в ведомстве.

Интересно, что в списке имен можно найти и редкие. Для мальчиков это такие имена, как Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север. Для девочек в категории редких имен значатся Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.

В Подмосковье процесс регистрации новорожденного максимально удобен для родителей — это можно сделать прямо в медицинском учреждении, что значительно упрощает процедуру оформления всех необходимых документов. Такой подход существенно экономит время молодых родителей в первые дни после рождения малыша.

Также важно знать, что при рождении ребенка семья имеет возможность оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который включает все необходимые вещи для первого года жизни малыша.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

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