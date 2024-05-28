В Подмосковье назвали самые популярные электронные услуги за неделю

На прошедшей неделе самой востребованной на региональном портале оказалась услуга «Выписка из домовой книги». За указанный период ей воспользовались более 17,5 тыс. раз, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В топ-5 за неделю также попали электронные услуги: «Запись в кружки и секции» — более 16,9 тыс. заявлений; «Выдача и замена соцкарт жителя Московской области» — более 8,1 тыс. заявлений; «Выдача повторных свидетельств» — порядка 4,5 тыс. заявлений; «Присвоение адреса» — свыше 3,3 тыс. заявлений.

Всего на региональном портале доступно более 370 услуг для жителей и бизнеса Подмосковья. Воспользоваться ими можно также в мобильном приложении «Добродел». Если по каким-то причинам не получается подать электронное заявление самостоятельно, то можно обратиться в ближайший центр «Мои Документы» Московской области. Там консультант цифровой зоны поможет заполнить онлайн-форму, отсканировать и приложить необходимые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.