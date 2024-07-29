В Подмосковье назвали самую популярную дату бракосочетания лета 2024 г

Несмотря на то, что регистрация брака обычно приходится на выходной день — субботу, популярностью у молодоженов пользуются «красивые зеркальные» даты, независимо от дня недели, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Московской области поженились более 25 тысяч пар с начала года и самая популярная дата свадебного сезона — 24 августа. На этот день в регионе запланировано 730 бракосочетаний, из них в парках Подмосковья — более 80. Чаще всего молодожены подают заявление на такие даты заранее через портал госуслуг», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Болатаева Людмила.

В летние месяцы было несколько популярных и красивых дат для заключния брака, но статистика показала, что они оказались менее востребованы, чем 24.08.24. Например, в День семьи, любви и верности поженились 500 пар, а в «зеркальные» 24 июня и 24 июля — в общей сложности чуть больше 400.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что зарегистрировать брак теперь можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.