В Подмосковье назвали поводы для проведения внеплановой проверки работодателя

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Московской области разъяснила, какие поводы есть у ведомства для внеплановых проверок работодателей, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Основания для внеплановой проверки соблюдения требований охраны труда, подлежащие обязательному согласованию с органами прокуратуры, указаны в пункте 3 постановления правительства РФ от 10.03.2022 № 336, а также зависят от необходимости согласования с органами прокуратуры.

По согласованию с органами прокуратуры, ГИТ может прийти с проверкой при выявлении: угроз причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью; обращений от работников в случае массового нарушения трудовых прав, связанных с оплатой труда; индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Индикаторы риска — это показатели, с помощью которых инспекторы могут обнаружить нарушения у работодателей. Сами по себе индикаторы риска не подтверждают факт нарушений, но свидетельствуют о вероятном несоблюдении обязательных требований (ч. 9 ст. 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Чаще всего риски срабатывают когда: в суд подано заявление о банкротстве работодателя, среднесписочная численность сотрудников у которого равна или превышает 50 человек. В это число входят и совместители; во ФГИС СОУТ отсутствуют данные о результатах оценки условий труда у работодателя, который зарегистрирован в соответствующем реестре (ЕГРИП, ЕГРЮЛ) более 12 месяцев назад при наличии определенных условий.

Полный перечень указанных индикаторов риска утвержден в соответствии с приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н.

Без согласования внеплановые проверки проводятся: по требованию прокурора; по поручению президента или правительства.

Также внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном пунктом 4 постановления правительства РФ от 10.03.2022 № 336, без согласования с органами прокуратуры, если основанием для проведения КНМ являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан на объектах, отнесенных к высокой категории риска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.