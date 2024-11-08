В Подмосковье назвали победителя и призеров конкурса «Наш двор»

8 ноября на территории Раменского округа состоялся заключительный этап фестиваль-конкурса дворовых мероприятий «Наш двор — 2024», организованный ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В финале сразились 5 лучших команд из Воскресенска, Реутова, Раменского округа, Долгопрудного и Химок. Сплоченность, креативность и новизну оценило экспертное жюри, состоящее из представителей отраслевых министерств и ведомств Московской области, а также председателя ассоциации советов МКД.

«Приятно ежегодно видеть жителей, которые небезразличны к судьбе своего двора. Именно они создают теплую атмосферу и занимаются их преобразованием в лучшую сторону. В этом году мы благоустроили более 620 придомовых территорий. Надеемся, что граждане будут ответственно относиться ко всем объектам и поддерживать их надлежащее состояние, чтобы каждый дворовый праздник приносил радость детям и взрослым», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Всех гостей мероприятия ждали интерактивные зоны, мастер-классы, увлекательная анимационная программа и яркие творческие номера команд.

Места между конкурсантами распределились следующим образом:

1 место — г. о. Химки;

2 место — г. о. Реутов;

3 место — Раменский г.о.;

4 место — г. о. Воскресенск и Долгопрудный.

Все участники получили денежные призы и овации зрителей.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов сообщил, что несмотря на внедрение цифрового формата отслеживания и контроля выполнения работ по благоустройству дворов, мы продолжаем находиться в ежедневной коммуникации с жителями и председателями МКД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона – дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», - сказал Воробьев.