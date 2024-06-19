В Подмосковье назвали победителей творческого конкурса талантов «Рисуй с нами»

13 представителей Московской области прошли отборочный этап и победили в финале Всероссийского творческого конкурса талантов «Рисуй с нами», получив дипломы лауреатов 1-3 степеней и творческие подарки, сообщает пресс-служба организаторов.

В финальных этапах конкурсов боролись за победу более 300 участников из 43 субъектов РФ. Всего в конкурсе от Московской области приняло участие 590 человек.

Победителями из Подмосковья стали: ученица МАОУ «СОШ № 10» г. Реутов Арина Лисс — Лауреат 1 степени, ученица ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 11» Анастасия Носкова — Лауреат 2 степени, ученица МБОУ «СОШ № 3» Елена Леонова — Лауреат 1 степени, ученицы МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры» Анастасия Дроман — Лауреат 1 степени, Евгения Сапрыкина — Лауреат 2 степени, ученицы МБУДО «ДХШ им. Н. Н. Лаврентьевой» Мария Вакулко — Лауреат 2 степени, Татьяна Ногина, Дарья Баракко, Елизавета Паршина — Лауреаты 3 степени, ученицы МУ ДО «ДШИ им. Якова Флиера» г. Орехово-Зуево Софья Леденева — Лауреат 1 степени, Валерия Русакова — Лауреат 2 степени, ученица МУДО «Купавинская ДШИ» Виктория Жукова — Лауреат 3 степени, ученица ЧУ СОШ «Столичный-КИТ» Алена Солодовникова — Лауреат 3 степени.

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице всероссийского конкурса талантов «Рисуй с нами».

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