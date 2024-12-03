В Подмосковье назвали победителей регионального фестиваля наставнических практик

сегодня в 19:01

В корпоративном университете развития образования прошла церемония награждения победителей регионального фестиваля наставнических практик «Год семьи в дошкольных образовательных организациях». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Проекты, демонстрирующие наставнические практики в дошкольных образовательных организациях Московской области, были посвящены объявленному в России Году семьи. От каждого учреждения свои работы представляли объединенные команды педагогов, родителей и воспитанников.

Жюри фестиваля рассмотрело почти 100 заявок в восьми номинациях: «Семейные традиции», «Семейный досуг», «Семейная история», «Спортивная семья — будущее России», «Педагог и родители — успешные партнеры», «Творческий педагог — успешная семья», «Семейные династии», «Цифровые ресурсы как инструмент оптимизации взаимодействия ДОО и семьи».

Гостям фестиваля на церемонии вручения дипломов были показаны отрывки из роликов-победителей. Все смогли оценить педагогические находки в работе подмосковных воспитателей и художественные достоинства презентованных проектов.

В пресс-службе ведомства добавили, что фестиваль стал площадкой обсуждения тенденций дошкольного образования в России и распространения инноваций в сфере воспитания и развития детей младшего возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.