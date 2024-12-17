В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков «Новогодний автобус»

Мострансавто и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья провели конкурс детских рисунков «Новогодний автобус». К участию были приглашены дети Подмосковья в возрасте до 14 лет. За две недели на конкурс поступило 113 рисунков из различных городов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы мероприятия выбрали пять лучших работ, которые соответствовали тематике конкурса. Победителями стали ребята разного возраста. Самому младшему из них — Артему Р. из Королева — пять лет. Призовое место досталось и семилетней Марии П. из Раменского. Также обошли своих конкурентов Макар Г. из Чехова (13 лет), Виктория С. из Павловского Посада (11 лет) и Софья Х. из Балашихи (10 лет).

Лучшие рисунки появятся на информационных экранах в автобусах компании и социальных сетях перевозчика. Победители также получат памятные подарки от организаторов конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.