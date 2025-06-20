В Подмосковье назвали первых стобалльников по ЕГЭ

В Московской области подведены очередные итоги основного периода сдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сразу пятнадцать выпускников региона продемонстрировали выдающиеся результаты, набрав по 200 баллов — высший возможный результат по двум предметам. Высокие достижения — это всегда итог системной подготовки, настойчивости самих ребят и профессионализма учителей. Напомню, что в регионе действует система поощрений: выпускники, набравшие по 100 баллов по двум и более предметам, получают премию в 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, — по 150 тысяч рублей», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На сегодняшний день известны имена девяти выпускников, уже завершивших сдачу экзаменов и получивших по 200 баллов. Еще шесть школьников, набравших по 100 баллов по двум предметам, ожидают результатов третьего экзамена и могут претендовать на уникальные 300 баллов.

Имена первых высокобалльников Подмосковья:

Андрей Бутин, выпускник МБОУ лицея № 4 (г.о. Красногорск), окончил основную школу с отличием, успешно завершает среднее образование и претендует на медаль. Получил 100 баллов по физике и 100 баллов по химии.

Илья Обухов, выпускник ГАОУ МО «ЛНИП» (г.о. Королев), получил 100 баллов по математике и 100 по физике. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, победитель Олимпиады Физтех и олимпиады «Покори Воробьевы горы» по физике.

Лилия Видова, ученица 11-К МБОУ СОШ № 10 им. А. Астрахова (г. Мытищи), увлекается искусством и танцами, активно занимается волонтерством. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе. Получила 100 баллов по литературе и русскому языку.

Алина Шербий, ученица МБОУ гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева (г.о. Красногорск), отличница, претендентка на медаль. Сдала ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку и химии.

Арина Атаманова, выпускница МАОУ «Гимназия № 3» (г.о. Подольск), победитель регионального этапа ВсОШ по обществознанию, призер по литературе и русскому языку. Получила 100 баллов по обоим гуманитарным предметам.

Василиса Васечкина, выпускница 11А класса МБОУ СОШ № 25 им. И. А. Копылова (г.о. Электросталь), набрала 100 баллов по химии и русскому языку. Планирует поступить в медицинский университет.

Арсений Соловьев, учащийся МОУ гимназии № 2 г. Раменское, претендент на медаль I степени. Получил по 100 баллов на ЕГЭ по математике и физике.

Анна Фадина, выпускница 11А МАОУ «ВХТЛ» г. Воскресенск, победитель региональных олимпиад по литературе, корреспондент школьной газеты. Сдала ЕГЭ на 100 баллов по литературе и русскому языку.

Рузанна Талибджонова, выпускница МОУ Ильинской СОШ № 26 (Раменский г.о.), получила 100 баллов по истории и обществознанию.

В ведомстве напомнили, что основной период сдачи ЕГЭ завершился 11 июня. В настоящее время продолжается резервный этап экзаменационной кампании — он предназначен для участников, не прошедших испытания в основной срок по уважительным причинам, а также для выпускников прошлых лет, решивших улучшить свои результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.