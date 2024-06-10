В Подмосковье назвали первых стобалльников по ЕГЭ

Стали известны первые результаты единого государственного экзамена по химии и литературе. В подмосковном Ленинском городском округе 7 выпускников школ получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По химии максимальный балл получила выпускница Видновской школы № 7 Яна Морозова. Девушка призер школьного этапа Всероссийской олимпиады по химии, занимается спортом и планирует связать свою жизнь с наукой.

Высший балл по литературе заработали сразу 6 ребят: Владислав Березин (Видновская школа № 2) Влад — дважды призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, планирует связать свою жизнь с журналистикой, Анна Баева (Видновская школа № 7), Аня —призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, дальнейшее обучение планирует по гуманитарному направлению, Сеид-Амина Сеидова (Видновская гимназия), Амина — творческий человек, свою жизнь планирует связать с искусством, мечта девушки поступить в академию Строганова. Мария Цыганова (Молоковская школа), Маша обладает высоким уровнем интеллекта, увлекается литературой и планирует стать учителем, Яна Грачева и Надежда Изотова (Развилковская школа, Яна — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, девушка планирует поступить в РУДН на факультет журналистики, Надежда — участница и призер различных олимпиад, девушка занимается волейболом и планирует стать продюсером.

Всего в этом году экзамен по химии выбрали 114 ребят, а сдавать литературу решили 86 школьников.

Результат в 100 баллов позволяет всем выпускникам претендовать на получение денежной премии.

Следующие итоги ЕГЭ станут известны не позднее 14 июня, это будут результаты по русскому языку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.