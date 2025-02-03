В Подмосковье назвали округа с самым чистым воздухом за неделю

В период с 24 по 31 января в рамках мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 18 выездов и посетили 17 городских округов, в числе которых: Чехов, Люберцы, Серпухов, Солнечногорск и другие, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились суммарно по 32 загрязняющим веществам: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S) и другие.

По результатам исследования отобранных проб воздуха превышений зафиксировано не было, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе фиксировалось на уровне 0,2-0,5 ПДК м. р. Тремя самыми чистыми округами на этой неделе стали: Серпухов, Истра и Ступино.

Отметим, что недавно ГКУ «Мособлэкомониторинг» подвели итоги работы мобильных эко лабораторий за январь. Было совершено более 90 выездов для проведения исследований качества атмосферного воздуха, сточной и природной воды и уровня шума.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.