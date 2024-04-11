В Подмосковье назвали наиболее популярный возраст для вступления в брак

В Подмосковье в прошлом году чаще всего браки заключали мужчины в возрасте 26 лет и 24-летние женщины. Этот возраст считается оптимальным для многих молодых людей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В ведомстве рассказали, что по закону в брак можно вступить с 16 лет по уважительной причине и официальному разрешению администрации, но такое происходит крайне редко. А максимальных возрастных ограничений для молодоженов нет, главное, чтобы оба были дееспособными.

«В прошлом году в регионе заключили свыше 55 тысяч браков. В последнее время большую популярность набирают торжественные регистрации свадеб на выездных площадках, которых в Подмосковье порядка 100. Но помимо площадок, новобрачные могут выбрать скромную роспись в МФЦ», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

25 апреля в регионе пройдет форум свадебных агентств, где, по словам первого зампреда правительства, будет представлен свадебный портал, опыт стран мира в организации свадеб и уникальное предложение для молодоженов Подмосковья.

В ведомстве отметили, что каждая пара индивидуальна, и решение о браке должно быть принято исходя из личных ценностей и обстоятельств. А подать заявление на регистрацию брака можно электронно через госуслуги по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.