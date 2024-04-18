В Подмосковье назвали лучшего специалиста МФЦ

В Подмосковье подвели итоги юбилейного конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ». Победу одержал сотрудник МФЦ Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Второе место в конкурсе досталось Олесе Ивановой из Рузы, третье — Андрею Логинову из Егорьевска.

«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Подмосковье в 10 раз. В этом году в нем приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Успешно пройдя все этапы, победил Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

На конкурсе оценивается профессиональное мастерство специалистов. Победитель регионального этапа примет участие в федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист».

Участие в конкурсе помогает сотрудникам МФЦ определить свои сильные и слабые стороны, понять, над чем нужно работать, чтобы профессионально развиваться, а для многих это открывает новые возможности в карьере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.