В Подмосковье назвали количество заявлений в кружки и секции за неделю

На прошедшей неделе услугой онлайн-записи в кружки и секции на региональном портале воспользовались 34 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга электронной записи на дополнительные занятия позволяет записаться сразу в несколько кружков и секций по одному заявлению. Для этого необходимо открыть страницу услуги в разделе «Комплексные услуги», выбрать необходимые параметры и авторизоваться через ЕСИА. После этого нужно заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить скан-копии документов. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет на региональном портале.

Воспользоваться услугой могут родители или законные представители ребенка. Кроме того, подать заявку могут кандидаты на обучение, которые достигли совершеннолетия.

С начала года на запись в кружки и секции подано уже более 913 тыс. заявлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.