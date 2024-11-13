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В Подмосковье назвали 5 доступных способов связи с системой-112

Система-112 Московской области является одной из самых масштабных на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано около четырех тысяч специалистов, которые круглосуточно принимают, обрабатывают и организуют экстренное реагирование на происшествия, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На сегодняшний день за помощью в систему-112 Московской области можно обратиться пятью различными способами:

позвонить на номер «112» с мобильного телефона, даже при отрицательном балансе или отсутствии сим-карты;

отправить SMS-сообщение на короткий номер «112»;

воспользоваться мобильным приложением «112МО», доступным для скачивания в Google Play, RuStore и App Store по запросу «112МО»;

сообщить о происшествии оператору Системы-112 Московской области через оборудование системы «Эра-Глонасс»;

с прошлого года к доступным способам обращения добавился новый — чат-бот в мессенджере Telegram.

С начала года операторами системы-112 Московской области принято, обработано и передано в экстренные оперативные службы около миллиона двухсот тысяч вызов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.