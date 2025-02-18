В Подмосковье назначили заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия

В начале февраля 2025 года Людмила Леонидовна Лисятникова вступила в должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее Людмила Леонидовна занимала должность начальника управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, где занималась вопросами поддержки малого и среднего предпринимательства. В Минсельхозпроде Московской области Людмила Леонидовна будет курировать финансово-экономический блок.

В Минсельхозпроде сообщили, что граждане могут узнать информацию о деятельности министерства в официальном телеграмм канале, а также отметили, что профильные заместители ежемесячно проводят личные приемы с жителями по разносторонним вопросам. Записаться на прием можно по телефону: +7 (498) 602-31-13. Информация о графике встреч доступна на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.