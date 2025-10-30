В Подмосковье назначат нового общественника в квалификационной коллегии судей

Мособлдума на 121-м заседании приняла решение о старте процедуры назначения представителя общественности в квалификационной коллегии судей Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что причиной тому послужило досрочное прекращение полномочий действующего представителя Виктора Игнатова.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов добавил, что трудовые коллективы Подмосковья могут предоставить документы в областной парламент и выдвинуть кандидатов в коллегию.

Сделать это следует в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного сообщения в СМИ. Телефон для справок: 8 (495) 594-94-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

