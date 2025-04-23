В Подмосковье населенные пункты могут получить почетное звание за вклад в Победу ВОВ

В Мособлдуму поступили ходатайства о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» 9 пунктам:

поселку Уваровка Можайского городского округа;

деревне Папивино Клинского городского округа;

селу Новопетровское Истринского городского округа;

деревням Юшково, Симбухово, Смолино и селу Атепцево, расположенным в Наро-Фоминском городском округе;

городу Протвино и селу Липицы в городском округе Серпухов.

«Исторические факты свидетельствуют о значимом вкладе этих населенных пунктов в оборону страны в годы Великой Отечественной войны. Так, например, в Протвино в начале декабря 1941 года силами 49-й Армии было остановлено продвижение 13-го армейского корпуса группы армий «Центр» немецких войск в направлении Москвы. А в деревне Юшково, когда немецкие войска пытались прорваться к Москве — их остановила 20-я танковая бригада и 2-й стрелковый батальон. О героических подвигах, мужестве, героизме и воинской доблести, проявленных бойцами и жителями в годы войны могут рассказать в каждом населенном пункте. Мы гордимся нашей историей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Московской области 35 населенных пунктов носят почетное звание.

В 2015 году Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым муниципальным образованиям, где проходили ожесточенные сражения, может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.