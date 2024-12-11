В Подмосковье насчитывается свыше 250 объектов агротуризма

В Подмосковье активно развивается агротуризм. Жителям региона рассказали, куда можно отправиться на новогодние праздники, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Например, на ферме «Ваньково» посетителей научат доить коз и предложат парение в русской бане. Для желающих соприкоснуться с экзотикой, на ферме «Русский страус» будет возможность познакомиться с австралийскими эму, нубийскими козами, вьетнамскими свинками, индийскими павлинами и даже аравийскими осликами. Продегустировать сыры и изучить процесс приготовления можно в сыроварне «Свободный труд», а попробовать эскарго из виноградной улитки — в «ЭкоДеревушке» в округе Коломна.

Как уточнили в Минсельхозпрод Московской области, всего в регионе насчитывается более 250 объектов сельского туризма. Адреса каждого из них указаны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.