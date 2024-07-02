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В Подмосковье нарушителей обращения с отходами привлечены к ответственности

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявили сразу несколько фактов незаконного обращения с отходами в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«В Звенигороде сотрудники прокуратуры выявили факты незаконного размещения отходов производства на трех площадках автосервиса, которые эксплуатируют индивидуальные предприниматели. В деревне Жуковка аналогичное нарушение допустила компания «Строй Хауз», возводящая здание кафе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки к административной ответственности в виде штрафов привлечены владельцы автомастерских, а также компания «Строй Хауз» и ее должностное лицо, ответственное за ведение работ.

Ранее сообщалось, что ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований компании «Стройполимер»: на ее участке в одинцовской деревне Хлюпино была выявлена незаконная свалка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.