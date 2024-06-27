В Подмосковье напомнили правила сбора лесных ягод

В Подмосковье начался период сбора ягод, на полянах и в лесах уже поспела земляника и черника, где-то можно отыскать костянику. Специалисты Минэкологии региона объяснили жителям простые правила сбора ягод, которые нужно знать при походе в лес, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сбор ягод для собственных нужд, не с целью продажи, разрешен практически повсеместно. Однако есть места, где их собирать запрещено или не рекомендуется, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Во-первых, нужно понимать, что в границах некоторых особо охраняемых природных территорий режимом особой охраны такая деятельность запрещена ввиду того, что это может привести к вытаптыванию (повреждению) краснокнижных растений или же изъятию плодов, являющихся кормовыми объектами для редких видов животных. Во-вторых, необходимо помнить, что и сами некоторые ягоды занесены в Красную книгу Московской области, и собирать их запрещено в любом месте».

Министр добавил, что земляника, черника, костяника, брусника, клюква являются распространенными видами и не занесены в Красную книгу, а следственно собирать их можно, единственное, если планируется посетить ООПТ, где произрастают эти ягоды, стоит заглянуть в режим ее охраны, чтобы его не нарушить. Посмотреть эту информацию можно на портале правительства Московской области и официальном портале правовой информации.

Специалисты не рекомендуют собирать ягоды вблизи дорог общего пользования и в черте города, ведь, как и грибы, растения и их плоды могут накапливать в себе различные вещества, выбрасываемые автотранспортом в атмосферу. Также не стоит заниматься коммерческой деятельностью по продаже лесных пищевых ресурсов, ведь за это можно получить штраф.

Сотрудники Минэкологии напоминают жителям о том, что в регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте. К таким относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие (с полным списком можно ознакомиться в Красной книге Московской области).

«Сбор ягод, как и сбор грибов, разрешен в нашем регионе и является одним из любимых занятий наших жителей в летний период времени. Если знать простые правила сбора, можно сохранить природное богатство, порадоваться и насладиться приятным вкусом самому», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.