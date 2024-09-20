В Подмосковье напомнили правила пожарной безопасности в отопительном сезоне

В Подмосковье ночи становятся длиннее, а температура воздуха постепенно снижается, поэтому многие жители региона уже начинают пользоваться печками и обогревательными приборами. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали гражданам уделить особое внимание пожарной безопасности во время отопительного сезона, чтобы избежать возникновения возгораний и их печальных последствий, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин рассказал, что с приходом холодов часто увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных электроприборов, печного отопления и газовых установок, а также обычная беспечность или детская шалость.

«Работники противопожарно-спасательной службы посоветовали собственникам жилья тщательно подготовиться к холодному сезону. Домовладельцам стоит внимательно проверить состояние своих печей: ликвидировать появившиеся трещины, побелить и прочистить дымоход, убедится в наличии металлического листа перед топкой и исправности дверцы. Населению нужно еще осмотреть газовые приборы и баллоны, чтобы исключить и избежать утечки. Особое внимание спасатели попросили уделить электротехнике, которая есть практически в каждом доме. Гражданам необходимо вовремя проводить ревизию электропроводки и замеры сопротивления изоляции, а также содержать в рабочем состоянии розетки, рубильники и выключатели», — сказал Сергей Жукин.

Нельзя использовать неисправные и поврежденные отопительные приборы, устанавливать электротехнику рядом с легковоспламеняющимися материалами и предметами, сушить мокрые вещи на электрическом обогревателе и оставлять рядом с электроприборами без присмотра детей и животных. Также не стоит закрывать вентиляционные отверстия в отопительных приборах, дабы избежать перегрева и возгорания, использовать электроприборы для обогрева помещений, где нет людей, а также пытаться самостоятельно ремонтировать неисправную электротехнику.

Начальник теруправления добавил, что пожар легче предупредить, а не потушить, поэтому огнеборцы рекомендовали гражданам установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, держать у себя на участке первичные средства пожаротушения и напомнить малышам о том, что нельзя играть с пламенем.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.