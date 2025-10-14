В Подмосковье напомнили правила пожарной безопасности в отопительном сезоне
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С наступлением холодной погоды необходимо соблюдать правила безопасности при обогреве жилых помещений. Это позволит избежать чрезвычайных ситуаций, сохранить жизнь и здоровье, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
При использовании электрообогревателей необходимо:
- применять только сертифицированные электроприборы промышленного производства;
- перед включением ознакомиться с инструкцией и проверить исправность устройства;
- не оставлять электрообогреватели без присмотра;
- не сушить на них одежду или другие предметы;
- не использовать обогреватели в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости;
- не прокладывать питающий кабель под коврами или другими покрытиями;
- избегать подключения нескольких мощных приборов к одной розетке во избежание перегрузки сети.
При использовании печного отопления запрещено:
- устанавливать металлические печи, не соответствующие требованиям пожарной безопасности;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или керосин;
- использовать топливо, не предназначенное для эксплуатации в печах;
- допускать перекаливание печей;
- размещать горючие материалы на предтопочном листе;
- оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать контроль за ней детям;
- сушить одежду и обувь вблизи топящейся печи.
Соблюдение этих правил поможет обеспечить вашу безопасность и предотвратить возгорания. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру службы спасения — 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
