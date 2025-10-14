Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:48

В Подмосковье напомнили правила пожарной безопасности в отопительном сезоне

С наступлением холодной погоды необходимо соблюдать правила безопасности при обогреве жилых помещений. Это позволит избежать чрезвычайных ситуаций, сохранить жизнь и здоровье, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

При использовании электрообогревателей необходимо:

применять только сертифицированные электроприборы промышленного производства;

перед включением ознакомиться с инструкцией и проверить исправность устройства;

не оставлять электрообогреватели без присмотра;

не сушить на них одежду или другие предметы;

не использовать обогреватели в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости;

не прокладывать питающий кабель под коврами или другими покрытиями;

избегать подключения нескольких мощных приборов к одной розетке во избежание перегрузки сети.

При использовании печного отопления запрещено:

устанавливать металлические печи, не соответствующие требованиям пожарной безопасности;

применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или керосин;

использовать топливо, не предназначенное для эксплуатации в печах;

допускать перекаливание печей;

размещать горючие материалы на предтопочном листе;

оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать контроль за ней детям;

сушить одежду и обувь вблизи топящейся печи.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить вашу безопасность и предотвратить возгорания. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру службы спасения — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

