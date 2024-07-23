В Подмосковье напомнили правила поведения на территории дворов

Жилищные службы Московской области стали уделять особое внимание порядку во дворах. Жителям следует воздерживаться от действий, противоречащих законодательству РФ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, во дворах Подмосковья запрещено: размещать транспортные средства на участках с зелеными насаждениями, штраф для граждан — от 1 000 до 5 000 тыс. рублей; загрязнять территорию посредством эксплуатации и ремонта транспортных средств, например, сливать технические жидкости на асфальт или разбрасывать детали, штраф для граждан — от 3 000 до 5 000 тыс. рублей; создавать препятствия вывозу ТКО путем размещения транспортного средства на территории, прилегающей к месту накопления твердых коммунальных отходов, штраф для граждан — 5 000 тыс. рублей; совершать действия, нарушающие требования по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха, включая выбивание ковров, роспись стен и несанкционированное размещение объявлений, штраф для граждан — от 1 000 до 5 000 тыс. рублей.

Во избежание причинения вреда окружающей среде, лучше воздержаться от летних шашлыков, любовных признаний на асфальте и ремонта автомобиля во дворах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.