В Подмосковье напомнили правила безопасности в период зимней непогоды

Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности в условиях зимней непогоды, включая сильный ветер, метели и гололед, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Зима в Московской области сопровождается морозами, метелями, заносами и шквалистым ветром. В такие дни возрастает риск обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев и веток, затруднения движения транспорта, а также повреждения линий связи и электропередач.

Находясь дома, рекомендуется проверить, надежно ли закрыты окна и двери, убрать с балконов и подоконников предметы, которые может унести ветер, подготовить фонарик с запасными батарейками, свечи, спички и заряженный пауэрбанк, а также отказаться от поездок в лифте.

На улице следует обходить шаткие навесы, конструкции с поврежденной кровлей, не приближаться к стенам домов, рекламным щитам и деревьям. Важно внимательно смотреть под ноги и вверх, чтобы избежать контакта с оборванными проводами, сосульками и падающими предметами, и как можно быстрее добраться до безопасного укрытия.

Автомобилистам рекомендуется по возможности отложить поездки, парковать машины вдали от деревьев, фонарных столбов и высотных зданий, а также не оставлять транспорт под балконами, где могут образоваться опасные сосульки или снежные свесы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски в период зимней непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.