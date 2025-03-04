В Подмосковье напомнили об ответственности за сбор краснокнижных растений

Аномально теплая погода в Подмосковье в ближайшее время может вызвать массовое цветение растений, в том числе и занесенных в Красные книги России и области. Данные о появлении первоцветов уже начинают поступать из городских округов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Из краснокнижных первоцветов первыми в Подмосковье следует ожидать рябчика шахматного, печеночницы благородной, ветреницы дубравной, прострела раскрытого, хохлатки Маршалла и других. Следом за ними расцветают рябчик русский (занесен также в Красную книгу Российской Федерации), тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная, лук медвежий. Ближе к первой декаде мая зацветают ирис, или касатик безлистный, лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка топяная.

Особый интерес у охотников за первоцветами вызывает ландыш майский. Этот вид не является краснокнижным, но включен в список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (приложение к Красной книге Московской области). Поэтому лучше любоваться им в местах обитания.

Минэкологии напоминает, что уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.