В Подмосковье напомнили об очистки границ участков с лесом до пожароопасного сезона

Правообладатели земельных участков, граничащих с лесным фондом Подмосковья, должны до начала пожароопасного сезона очистить территорию вдоль леса от горючих материалов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С началом весны 2026 года в лесах Московской области стартует пожароопасный сезон. В связи с этим комитет лесного хозяйства региона напомнил собственникам и пользователям участков, граничащих с лесом, о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Владельцы таких участков обязаны очистить территорию вдоль границы с лесом на ширину не менее 10 метров от сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Допускается создание противопожарной минерализованной полосы или другого барьера.

С началом пожароопасного периода контроль за выполнением этих требований усилят. В рамках профилактической операции «Смежник» сотрудники лесничеств будут регулярно патрулировать прилегающие к лесу территории.

За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: штрафы для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. При этом устранение нарушений обязательно даже после наложения штрафа.

Комитет лесного хозяйства Московской области заранее информирует правообладателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и подчеркивает, что предотвращение лесных пожаров требует ответственного отношения всех собственников участков, граничащих с лесом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.