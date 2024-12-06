Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 10:30

В Подмосковье напомнили о запрете оставлять шины на контейнерных площадках

Оставлять покрышки на контейнерных площадках — это нарушение правил утилизации и угроза экологии, так как они выделяют вредные вещества и создают условия для размножения грызунов. Специалисты министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области напомнили автовладельцам, как экологично избавиться от старой резины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За выбрасывание на свалки шин предусмотрены штрафы, достигающие 2 тыс. рублей для физических лиц и до 250 тыс. рублей для юридических лиц.

Автовладельцам напомнили, как лучше избавиться от старых покрышек:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.