В Подмосковье напомнили о запрете хранения вещей в подъездах многоквартирных домов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям региона о правилах использования общего имущества в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что захламление лестничных пролётов, коридоров и других общих зон в многоквартирных домах создает неудобства для жильцов. Такие действия препятствуют эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, затрудняют доступ пожарных расчетов, усложняют регулярную уборку и ухудшают внешний вид помещений.

Размещать вещи в общих зонах допускается только при согласии всех соседей и при условии, что предметы находятся в специально отведённых местах, не мешают свободному проходу и эвакуации.

В качестве альтернативы для хранения вещей министерство рекомендует использовать балконы, кладовые, арендовать гараж, дачное пространство или воспользоваться услугами платных складов.

В ведомстве подчеркнули, что уважение к общему пространству — проявление заботы о себе и соседях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.