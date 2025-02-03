В Подмосковье напомнили о штрафах для владельцев домашних животных

Домашние животные стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Они приносят радость и любовь в наши дома. Однако с увеличением числа питомцев, особенно собак, возникает необходимость в соблюдении определенных правил, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Это важно не только для безопасности самих питомцев, но и для комфорта и спокойствия окружающих. Владельцам домашних животных напомнили, за что можно получить штраф.

За выгул собак без поводков, загрязнение общественных мест продуктами их жизнедеятельности — штраф составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если нарушение повлечет причинение вреда жизни или здоровью людей, других животных или чужому имуществу — от 10 до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

С полным перечнем правил, которые необходимо соблюдать, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.