В Подмосковье напомнили о правилах безопасности во время отдыха с детьми на море

«Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду. В период самой сильной солнечной активности, с 12 до 15 часов, находиться на солнце нельзя», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Для снижения риска кишечной инфекции необходимо создать «барьеры» на пути ее передачи. Прежде всего, это мытье рук и фруктов. Также не стоит купаться в стоячей воде, отдыхать на людных пляжах и плавать в общественном бассейне.

«Избегайте мест массового скопления людей, выбирайте море, а не бассейн. Для малышей — используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов, мойте фрукты и овощи, если в семье кто-то заболел — максимально изолируйте его и его предметы обихода, соблюдайте безопасность во время приготовления еды: не есть жидкие яйца и недожаренное мясо, использовать разные разделочные доски и ножи, чтобы бактерии из сырых продуктов не попали в готовую еду», — перечислила главный педиатр Подмосковья.

Врач напомнила, что самая эффективная защита от ротавируса — вакцинация. Но тем не менее, стоит позаботиться о хорошей аптечке. Врачи НИКИ детства подготовили памятку по составу аптечки в дорогу. Памятка опубликована на портале «Детство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.