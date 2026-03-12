В Подмосковье напомнили нормы уборки подъездов весной

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило, какие нормы уборки действуют в подъездах региона с наступлением теплого сезона и куда жаловаться при их нарушении, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением тепла снег тает, и уличная грязь попадает в подъезды — на пол, лестничные площадки и в лифты. В этот период уборка должна проводиться особенно тщательно и регулярно. Поддержание чистоты в местах общего пользования входит в обязанности управляющей организации. Грязные полы, пыльные перила и переполненный мусоропровод считаются нарушением прав жильцов.

Действуют следующие нормативы уборки. Ежедневно управляющая компания должна проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних этажей, зон перед мусоропроводами, а также мыть полы в лифтах. Еженедельно выполняется влажное подметание площадок и маршей выше второго этажа. Раз в месяц проводится влажное мытье лестничных площадок и маршей на всех этажах. Раз в год — мытье окон и влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков и другого оборудования.

Если уборка не проводится, жителям рекомендуют направить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО или обратиться в территориальный отдел профильного министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.