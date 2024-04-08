В Подмосковье находятся месторождения 19 видов полезных ископаемых

В Подмосковье, как и в других регионах нашей страны, ведется добыча полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база Подмосковья содержит месторождения 19 видов полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Наша страна по праву считается богатейшей в мире по запасам полезных ископаемых, в число которых входят природный газ, нефть, железная руда, уголь, фосфориты, алмазы и другие, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Ежегодно открываются новые месторождения. Таких ошеломительных результатов мы достигли, благодаря квалифицированным специалистам. От всего министерства поздравляю всех причастных с их профессиональным праздником — Днем геолога».

В этом году День геолога выпал на 7 апреля. По традиции этот праздник отмечается в первое воскресенье апреля, его история уходит глубоко корнями в советские времена, а именно в 1966 год, когда были открыты первые месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

«Ведомством на территории региона осуществляется лицензирование, государственная геологическая экспертиза, контрольно-надзорная деятельность в сфере геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. В настоящее время на территории Московской области действует 175 лицензий на пользование недрами в части данных полезных ископаемых», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.