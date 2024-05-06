В Подмосковье находятся 34 населенных пункта воинской доблести

В Подмосковье 6 мая отмечается День воинской доблести. В этот день Православная Церковь отмечает также День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, святого покровителя воинской чести и небесного покровителя Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боев под Москвой, благодаря мужеству и стойкости защитников столицы, враг был остановлен и отброшен назад», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2015 году в Московской области был принят закон, согласно которому городам, поселкам, селам и деревням, где шли сражения во время Великой Отечественной войны, присваивается почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Игорь Брынцалов подчеркнул, что на сегодняшний день звания удостоены 34 населенных пункта.

«Среди них есть как большие, так и менее крупные населенные пункты, но все они сыграли важную роль в обороне Москвы. Присвоение звания направлено на сохранение памяти о героизме воинов, вставших на защиту Родины. Эти города, деревни, сёла воплотили в себе дух воинской доблести и стали местами, где почитают подвиги защитников. Это особенно важно для воспитания патриотизма в нашем подрастающем поколении», — сказал Брынцалов.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено: городу Истра; городу Кашира; городу Солнечногорск; городу Верея; поселку Дорохово; городу Клин; селу Молоди; деревне Нефедьево; городу Серпухов; городу Звенигород; поселку Колюбакино; деревне Ленино; деревне Леоново; селу Ярополец; городу Лобня; деревне Степыгино; селу Осташево; селу Спасс; селу Каменское; селу Середа; селу Семеновское; селу Званово; рабочему поселку Лотошино; городу Волоколамск; деревне Мокрое; деревне Калицино; городу Яхрома; городу Ногинск; поселку Зендиково; городу Кубинка; городу Подольск; рабочему поселку Тучково; рабочему поселку Шаховская; городу Руза.

Города Московской области, которым присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»: Коломна; Ступино; Подольск.

Города Подмосковья, которым присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы»: Дмитров; Наро-Фоминск; Волоколамск; Можайск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.