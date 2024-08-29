В Подмосковье находится 55 организаций высшего и средне-специального образования

Московская область обладает высоким научно-техническим потенциалом, в том числе это касается кадров. На сегодняшний день в регионе порядка 184 тысяч студентов проходят обучение по программам среднего специального и высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.