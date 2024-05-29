В Подмосковье наградят победителей акции «Мегабак»

«Проект «Мегабак» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Основная цель — увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки. Использованные шины относятся к IV классу опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью. При нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться. Также шины портят мусоровозы, которые вывозят баки, поэтому их важно не только утилизировать безопасно и с пользой, но и правильно перевозить. В результате правильной переработки старых автопокрышек можно получить дорожное и спортивное покрытие или подошву для обуви», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Приз за первое место — сертификат на 20 тыс. рублей на покупку шин; за второе место можно получить 15 тыс. рублей; за третье — 10 тыс. рублей.

«Это 10 юбилейная акция и, конечно, мы ее отметим торжественно. В этот раз все участники конкурса будут отмечены памятными призами и благодарностями. С каждым годом участников становиться все больше и больше. Особенно радует тот факт, что в конкурсе принимают участие дети и молодежь — это значит будущее у нас в надежных руках. Спасибо всем нашим жителям Подмосковья за вклад в развитие экономики замкнутого цикла», — добавила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Подробнее узнать о расположении пунктов приема покрышек в Подмосковье можно на сайте.

Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.